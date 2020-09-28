Son Dakika
Eskişehirspor’da Mustafa Özer ile yollar ayrıldı
ESKİŞEHİRSPOR'DA MUSTAFA ÖZER İLE YOLLAR AYRILDI
Spor 28.09.2020, 14:41
3
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Teknik Direktör Mustafa Özer ile yollar ayrıldı.
Eskişehirspor’da Mustafa Özer dönemi sona erdi. Konuyla ilgili siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Mustafa Özer’in bugün yaptığı toplantı neticesinde, antrenörümüz ve ekibi ile kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. 26 Aralık 2019 tarihinden bu yana takımımızın başında olan değerli antrenörümüz ve ekibine kulübümüz ve camiamız adına kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki dönemde kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:51
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:59
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0