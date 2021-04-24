Eskişehirspor’da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman Antrenör Yasin Söğüt yönetiminde gerçekleşti. Oyuncular antrenmanda ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Siyah kırmızılı ekip ligin 32’nci haftasında oynayacağı Menemenspor maçı için saat 14.00’te İzmir’e hareket edecek.