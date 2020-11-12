Eskişehirspor’da hedef ilk galibiyet

TFF 1. Lig’in 10. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor’a konuk olacak olan Eskişehirspor, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.

Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde ısınma hareketleriyle sabah idmanına başlayan Es Es, hız, çeviklik ve koordinasyon çalışmaları ile antrenmanı noktaladı. Adana Demirspor’a karşı kazanarak çıkışa geçmek isteyen siyah-kırmızılıların antrenmanda istekli oldukları gözlendi. Geçen hafta son dakikada yediği golle galibiyeti kaçıran ve ligde henüz galibiyeti bulunmayan iki ekipten biri olan Eskişehirspor’da hedef 3 puan.