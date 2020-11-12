Son Dakika
Eskişehirspor’da hedef ilk galibiyet
GEÇEN HAFTA SON DAKİKADA YEDİĞİ GOLLE GALİBİYETİ KAÇIRIP, LİGDE HENÜZ GALİBİYETİ BULUNMAYAN İKİ EKİPTEN BİRİ OLAN ESKİŞEHİRSPOR'DA HEDEF 3 PUAN
Spor 12.11.2020, 13:03
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TFF 1. Lig’in 10. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor’a konuk olacak olan Eskişehirspor, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde ısınma hareketleriyle sabah idmanına başlayan Es Es, hız, çeviklik ve koordinasyon çalışmaları ile antrenmanı noktaladı. Adana Demirspor’a karşı kazanarak çıkışa geçmek isteyen siyah-kırmızılıların antrenmanda istekli oldukları gözlendi. Geçen hafta son dakikada yediği golle galibiyeti kaçıran ve ligde henüz galibiyeti bulunmayan iki ekipten biri olan Eskişehirspor’da hedef 3 puan.