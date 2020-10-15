Eskişehirspor’da Bandırma deplasmanı öncesi kuaför bakımı
TFF 1’İNCİ LİG EKİPLERİNDEN ESKİŞEHİRSPOR’DA TEKNİK EKİP VE OYUNCULAR, BANDIRMASPOR DEPLASMANI ÖNCESİNDE BAKIMLARINI SALOON HY’DE YAPTIRDI.
TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da teknik ekip ve oyuncular, Bandırmaspor deplasmanı öncesinde bakımlarını Saloon HY’de yaptırdı.
TFF 1’inci Lig’in 5’inci haftasında Eskişehirspor deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi hazırlıklarını yapan siyah kırmızılı takımda oyuncular ve teknik kadro saç bakımlarını Saloon HY’de işletme sahibi Hasan Yılmaz’a yaptırdı. Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var, antrenörler, Kaleci Melih Ağa ve diğer futbolcular deplasman öncesinde saç kesimi ve bakımlarını Hasan Yılmaz’ın elinden oldu. Eskişehirspor’a destek vermenin kendisini gururlandırdığını belirten Hasan Yılmaz, “Bandırma deplasmanı öncesinde takımımızın bakımlarını yaptık. Mutluyum ve gururluyum. Kendilerine elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Kendilerine başarılar dileriz. İnşallah bu deplasmandan galibiyetle dönecekler” diye konuştu.
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