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Eskişehirspor’da 1 haftada 8 pozitif vaka

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da 1 haftada 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Spor 27.03.2021, 17:44
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Eskişehirspor’da 1 haftada 8 pozitif vaka

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da 1 haftada 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Eskişehir’deki Covid-19’a yakalananların sayısı gün geçtikçe artarken, Eskişehirspor’da da son 1 hafta içerisinde 8 kişinin pozitif olduğu öğrenildi. Bugün kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada teknik heyet ve A takım personeline yapılan korona virüs testinde 5 futbolcunun ve 1 destek ekibi personelinin pozitif olduğu belirtildi. Son bir haftada yapılan diğer testlerde ise 1 antrenör ve 1 altyapı oyuncusunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Son pozitif vakalarla birlikte Eskişehirspor’da korona virüse yakalanan personel sayısı 8 oldu. Testi pozitif çıkan personelin tedavi ve izolasyon süreci başladı.
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