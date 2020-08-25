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Eskişehirspor’a ceza kapıda

ESKİŞEHİRSPOR BAŞKANI MUSTAFA AKGÖREN, DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA KULÜPTEKİ SON DURUM HAKKINDA BİLGİLER VERİRKEN FIFA’DAKİ DOSYALAR NEDENİYLE PUAN SİLME VEYA KÜME DÜŞÜRÜLME CEZALARININ KAPIDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Spor 25.08.2020, 16:19
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Eskişehirspor’a ceza kapıda

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, düzenlediği basın toplantısında kulüpteki son durum hakkında bilgiler verirken FIFA’daki dosyalar nedeniyle puan silme veya küme düşürülme cezalarının kapıda olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da yeni sezon öncesi maddi sıkıntılar devam ediyor. Geçmiş borçlar nedeniyle transfer tahtası kapalı olan ekipte halen FIFA’da bulunan dosyaların geleceği ve takımın nasıl bir rol haritası çizeceği oldukça merak ediliyordu. Uzun bir aranın ardından gündemdeki konularla alakalı Yeni Eskişehir Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyen Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören önemli açıklamalarda bulundu. FIFA’da bulunan dosyalar nedeniyle küme düşürülme veya puan silme cezalarının kapıda olduğunu belirten Akgören, kimsenin Eskişehirspor’dan şampiyonluk veya transfer tahtası açması beklentisinde olmaması gerektiğini söyledi.

"Puan sildirme, küme düşürülme an meselesi"

FIFA’da bulunan futbolcu dosyalarının içeriği hakkında bilgiler veren Başkan Akgören, vadesi dolmuş ve geçmiş yaklaşık 6 buçuk milyon euro borcun söz konusu olduğunu söyledi. Bu dosyalar nedeniyle küme düşürülme ve puan silmenin an meselesi olduğunu belirten Akgören, "Halledilecek kısımlar var, halledilemeyecek kısımlar var. FIFA’daki rakamlar aşağı yukarı 6,5 milyon Euro civarında bir borcumuz söz konusu ve bunların tamamının vadesi dolmuş hatta geçmiş. Bunların içerisinde 6-7 tane dosyada çok büyük tehlike var. Örneğin Boffin, Pinto, Odonkor, Kulaçka, Bienvenu ve Akaminko da, Bokila’nın Çin kulübü Guangzhou’da bakın en tehlikeli olanlar bunlar. Bunlarda puan sildirme, küme düşürülme an meselesi. Bunların hallolması için ve bunların kökünden çözülmesi için acil o 6-7 dosyanın yaklaşık 1,5 milyon Euro, tamamının çözülmesi için 6,5 milyon Euro paraya ihtiyaç var. Eskişehirspor kulübünün kurtulmasının birinci temeli, FİFA’daki dosyaların hallolmasından geçiyor. FIFA’daki dosyalar hallolmadan, Eskişehirspor’a, bizlere, camiaya, taraftara rahat bir gün yok. Çünkü hepsi an meselesi bize yaptırımlar ve cezalar hepsi kapıda. Birçoğu ile görüşüyoruz, iyi niyet çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak hallolanlar var, hallolmayanlar var. Hallolmayanlarda tehlike çok yakın" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz transferi açmak, şampiyon olmak değil, birinci hedefimiz şu korkulu rüyalardan kurtulmak"

Mustafa Akgören, yeni sezon öncesi transfer tahtasının açılıp açılmayacağı ile ilgili konulara da yanıt verirken hedeflerinin şampiyonluk veya transfer olmadığını söyledi. "Parayı bulduğumuz anda yapacağımız ilk iş dosyaların kapatılmasıdır" diyen Akgören, şu şekilde açıklamalarına son verdi:

"Bizim şuanda yönetim kurulumuzun , parayı bulduğumuz an yapacağı ilk iş; bu dosyaların kapatılmasıdır. Bugün biz bir yerden o parayı bulursak, net olarak söylüyorum kimse bizden şampiyonluk beklemesin. Bizim için hallolmuş ve kapanmış her dosya ben ve arkadaşlarım için bir şampiyonluk kadar değerlidir. Bizim birinci hedefimiz transferi açmak, şampiyon olmak değil, bizim birinci hedefimiz şu korkulu rüyalardan kurtulmak. Uyku düzenimiz bozuldu, gelen telefonlardan, maillerden, gelen kapıdaki tehlikelerden uyku düzenimiz bozuldu. Sağlığımız bozulacak diye korkuyoruz, yakınlarımız sağlığımız bozulacak diye korkuyor."

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