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Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN ESKİŞEHİRSPOR, SEZON BAŞI HAZIRLIKLARINA SALON ÇALIŞMALARIYLA DEVAM ETTİ
Spor 18.08.2020, 11:59
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezon başı hazırlıklarına salon çalışmalarıyla devam etti.
Geçen yıl ligde umduğunu bulamayan Eskişehirspor, yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde lige hazırlanan siyah-kırmızılılar, sabah saatlerinde fitness salonunda gruplar halinde gerçekleşen antrenmanda kuvvetlendirme ve çabukluk çalıştı. Bu yılda oldukça genç bir kadroyla mücadele edecek olan EsEs, Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler gözetiminde çalışmalara devam ediyor.
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