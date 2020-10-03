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Eskişehirspor Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN ESKİŞEHİRSPOR, YARIN ESKİŞEHİR YENİ STADYUMUNDA KONUK EDECEĞİ ÜMRANİYESPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Spor 03.10.2020, 16:10
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yarın Eskişehir Yeni Stadyumunda konuk edeceği Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Eskişehirspor, ligin 4. haftasında İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maça bir gün kala hazırlıkları tamamlayan siyah-kırmızılılar müsabakaya teknik direktörsüz çıkacak. EsEs, maç öncesi son hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde antrenör Hürriyet Gücer ve Serkan Topkaya yönetiminde yaptı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve gol atamayan EsEs, maçtan 3 puanla yarılmak istiyor.
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