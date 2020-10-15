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Eskişehirspor teknik ve taktik çalıştı

ESKİŞEHİRSPOR, LİGİN 5. HAFTASINDA KONUK EDECEĞİ BANDIRMASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Spor 15.10.2020, 18:19
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Eskişehirspor teknik ve taktik çalıştı

Eskişehirspor, ligin 5. haftasında konuk edeceği Bandırmaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Ligde geride kalan 4 haftada galibiyeti bulunmayan 3 kulüpten biri olan Eskişehirspor, kazanmak istiyor. Bu kapsamda Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde 3 puan için Bandırmaspor maçına odaklanan EsEs, Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde teknik ve taktik çalıştı. Bugünlük çalışmaları noktalayan siyah-kırmızılılar, yarın sabah idmanının ardından müsabakanın oynanacağı Bandırma’ya hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor’un 2 Bandırmaspor’un ise 4 puanı bulunuyor.

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