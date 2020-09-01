Eskişehirspor taktik ve pas çalıştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezon başı hazırlıklarına Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde devam etti.

Eskişehirspor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor maçı öncesinde sabah saatlerinde yapılan antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarının ardından noktalandı.