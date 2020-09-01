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Eskişehirspor taktik ve pas çalıştı
TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN ESKİŞEHİRSPOR, SEZON BAŞI HAZIRLIKLARINA VALİ HANEFİ DEMİRKOL TESİSLERİNDE DEVAM ETTİ
Spor 01.09.2020, 13:28
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezon başı hazırlıklarına Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde devam etti.
Eskişehirspor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor maçı öncesinde sabah saatlerinde yapılan antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarının ardından noktalandı.
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