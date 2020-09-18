Eskişehirspor sezonun ilk puanını elde etti! (Geniş maç özeti)

MAÇIN SONUCU

ESKİŞEHİRSPOR 0 - 0 ADANASPOR



90+5' Bedirhan ortasını yaptı. Kafa vuruşu İbrahim'den top dışarıda. Canberk pasını aktardı. Ömer Çiçek aldı. Sol kanada havalandırdı. Bilal karşıladı. Canberk'in ortası ceza sahasına doğru. Ve hakem son düdüğü çalıyor.

90+4' Hasan Ulaş oyunda, Talha çıkıyor Eskişehirspor'da. Sol kanatta Berkay. Alimi geriye dönüyor. Bedirhan yerde. Ryan faul yapıyor. Bedirhan topun gerisinde.

90+2' Bilal'den çıkıyor top. Aut. Melih hareketlendirdi oyunu tekrar. Sezgin'den pas. Mehmet Özcan'a. Donkor karşılıyor. Mehmet, İbrahim döndü sağ kanada. Alimi içeride. Ofsayt bayrağı havada.

90+1' Ömer kaybetti topu. Şimdi Hamed Talha'yı düşündü ama zor bir top Talha için. Karacic uzaklaştırıyor topu. Top Adanaspor'da. Alimi topu aldı. Alimi vuruyor. Kaleciden sekiyor top. Ryan'ın formasından çekiyor İbrahim. Sarı kart İbrahim Öner için çıkıyor.

89' Canberk araya girdi. Ömer koşuyor. Ceza sahasına baktı. Karar aut! Melih kullanıyor kale vuruşunu. Donkor yerde kalıyor. Karar faul.

88' Hamed'den İbrahim'e, Hamed hızla geliyor. Hamed, Canberk'le mücadele ediyor. Hamed vuruyor. Top dışarıda. Aut!

87' Ömer uzun oynuyor Sezgin hata yapmıyor ve taç. Muhammet oyundan çıkıyor Eskişehirspor'da, Hamed oyuna giriyor.

86' Tedavinin ardından taç atışını kullandı Bilal. İbrahim, Bedirhan koşuyor. Tevfik topa yakın, yerde kalıyor. Faul.

85' İbrahim Öner, Alimi topu kaybetti. Yükseltti Furkan Şeker. Ömer Çiçek kavisli top. Kaleci Melih aldı topu. Talha yerde, bir kramp problemi yaşıyor.

83' Donkor ceza sahasına yükseltti topu. Kaleci Melih. Hemen başlattı oyunu Melih. Bedirhan'ın önünü kapattılar hemen. Taç Eskişehirspor'un. Adanaspor'da Uğurcan çıkıyor, Umut oyuna dahil oluyor. Roni de çıkıyor, Ryan oyuna dahil oldu.

81' Roni kullandı. Ortasını savunma karşılıyor. Bedirhan karşıladı. Taç Adanaspor'un. Furkan Şeker kullandı. Top taca bırakılıyor. Muhammet hala yüzünü tutuyor. Sağlık ekipleri sahada.

80' Uğurcan sıyrılamadı ama atak devam ediyor. Celil vuruyor Alimi karşıladı. Mehmet yerde. Celil de yerde oyun sürüyor. Sağ kanatta Ömer aldı topu. Ortasını yaptı. Muhammet'in kafasına çarpıyor. Muhammet sakatlık geçiriyor. Korner kullanacak Adanaspor.

79' Ozan hızla geliyor. Melih kaleden çıktı. Riskli hareket. Kale boş. Top uzaklaştırılıyor. Kıvanç yerde. İbrahim Halil Öner oyuna giriyor, Onur çıkıyor Eskişehirspor'da. Kıvanç'ın yerine ise Sunday Alimi oyuna dahil oluyor.

78' Kıvanç ceza sahasında. Bedirhan sıyrılamıyor. Bedirhan yerde. Uğurcan aldı topu. Ozan'dan çıkıyor top. Taç.

77' Furkan Şeker sağ kanatta. Ömer döndü ama taca gidiyor top.

75' Uğurcan'ın pas hatası. Onur araya giriyor. Berkay gönderdi. Berkay içeride. Çeviremedi. Top uzaklaştırılıyor. Ömer sıyrıldı. Ozegovic aldı. Tevfik sol tarafa Roni şut imkanı bulamıyor. Celil ceza sahasına. Tevfik Altındağ. Defans yerleşti. Taç Adanaspor'un.

74' Kıvanç'tan pas. Tek top oynadı Mehmet. Dışarıya gidiyor top.

72' Talha kazandı topu. Roni faul yaptı Talha'ya. Furkan başlattı oyunu. Onur döndü. Donkor uzaklaştırdı. Taç atışını kullanacak Eskişehirspor. Tansiyon yükseldi Tevfik ve Kıvanç arasında. Sahada itişmeler devam ediyor. Celil ve Tevfik için sarı kart çıkıyor.

70' Furkan'dan Bilal'e. Canberk müdahale. Taç atışını kullandı Bilal. Mehmet'in pası. Onur yetişti. Roni yerde, Talha faul yapıyor.

69' Celil oyunda, Bagayoko çıkıyor. Eren'in yerine de Ömer Çiçek oyun alanında.

68' Mehmet top kaybı. Tevfik aldı topu. Eren kontrol etti topu. Pasını aktardı. Uğurcan yükseltiyor topu içeriye doğru. Kaleci Melih. Onur yerde. Tevfik sarı kart görüyor.

67' Sol kanattan geliyor Canberk. Bilal kayarak müdahale. Taç Eskişehirspor'un.

66' Bedirhan geliyor. Bedirhan vurdu. Top dışarıda Aut!

65' Onur süratle geliyor. Ceza sahasına girme çabasında. Donkor izin vermiyor. Adanaspor kontratakta. Onur kazandı topu. Bedirhan yerde. Faul. Karar serbest vuruş. 21 metrelik mesafeden kullanacak serbest vuruşu Eskişehirspor.

64' Tevfik aldı kaleye baktı. Vuruyor. Kaleci Melih kontrol ediyor topu.

63' Evren'den Roni'ye pas. Bagayoko'da top. Faul. Mehmet'e.

62' Orta geliyor. Kafayla içeriye doğru. Dokunuş Tevfik'ten. Sezgin karşıladı. Taç. Furkan Şeker kullandı. Top dışarıda. Korner. Muhammet Akbulut sakatlanıyor. Sağlık görevlileri o noktada. Köşe vuruşunu kullandı Roni. Ortasını yaptı. Sert orta, sekti top. Aut. Melih Ağa başlattı oyunu.

61' Sağ kanattan geliyor Adanaspor. Top Onur'dan çıkıyor. Köşe vuruşu kullanacak Adanaspor. Topun gerisinde Roni. Orta geliyor. Kafa vuruşu savunmadan. Furkan uzaklaştırıyor.

60' Bedirhan'ın pası Onur'a. Onur ceza sahasında, çevirdi içeriye. Kaleci Karacic.

59' Roni kullanıyor serbest vuruşu. Kaleye uzak bir nokta. Roni havalandırıyor. Kaleci Melih'te kalıyor top. Hemen başlatıyor Melih oyunu. Kıvanç yerde, faul!!

58' Bagayoko sıyrılamıyor Mehmet'ten. Faul. Serbest vuruş kullanacak Eskişehirspor.

57' Bagayoko pasını Canberk'e. Canberk taca gönderiyor topu, auta çıkmasını engelliyor. Bilal kullandı taç atışını. Mehmet. Çıkamadı Eskişehirspor. Tevfik Altındağ. Yerden pas. Sezgin karşıladı.

56' Sezgin başlattı oyunu. Sol kanada doğru. Top kaybı. Taç Adanaspor'un. Uğurcan kullanıyor taç atışını. Eren aldı topu. Ortasını yaptı. Ozegovic vuramıyor. Taç Eskişehispor'un.

55' Donkor sağ kanada. Bagayoko'nun koşusu. Geriye döndü. Onur girdi araya. Mehmet'e gönderiyor. Mehmet koşuyor. Mehmet yerde kaldı. Faul. Sarı kart!! Uğurcan görüyor sarı kartı. Sağlık ekipleri sahada.

54' Mehmet baskı uyguluyor. Faul. Eren Keleş oyunu hemen hareketlendirdi. Sol kanada doğru. Mehmet araya girdi ve taç.

53' Eren topu kaybetti. Sezgin'den Muhammet'e pas. Top dışarıda. Taç Adanaspor'un. Furklan Şeker kullandı.

52' Onur Bayramoğlu kazandı topu. Mehmet'in pası. Talha sol çaprazdan vuruyor. Karacic'de kaldı top.

50' Bilal topu kazandı. Mehmet pas Bilal Ceylan aldı. Riskli bölgede. Faul!! Melih oyunu hareketlendiriyor tekrar. Bagayoko karşıladı. Furkan'uın müdahalesi. Sezgin'in pası isabetli değil. Taç.

49' Berkay araya girdi. Pası hızlı. Taç Adanaspor'un.

48' Canberk sol çizgiden ceza sahasına çeviriyor. Top dışarıda. Aut. Kale vuruşunu hemen kullandı Melih. Roni'den sekiyor top. Taç Eskişehispor'un. Muhammet kullanıyor. Donkor alıyor topu. Bedirhan'dan Evren'e baskı. Press devam ediyor. Mehmet Özcan iyi poziyon yakalıyor. Kaleye baktı. Vuruyor. Top dışarıda. Aut.

47' Bedirhan'dan orta. Karşılayan Bagayoko. Top dışarıda. Bagakoyo başlattı oyunu tekrar.

46' Roni'den pas çok uzağa. Sezgin yakaladı topu. Mehmet'ten güzel pas Onur'a. Onur Bayramoğlu ceza sahasına sokuluyor. Ortayı çeviriyor. Top dışarıda. Bedirhan korneri kullanıyor. İçeriye doğru gönderiyor. Karacic'de kalıyor top.



Berkay Tanır ikinci yarıda oyuna dahil oluyor. Furgan Polat sahada değil.



İkinci yarı başladı!



ESKİŞEHİRSPOR 0 - 0 ADANASPOR

İLK YARI SONA ERDİ



45+1' Bagayoko'dan Furkan'a pas. Ceza sahasında Eren. Uğurcan'ın kafa vuruşu. Top direkten dönüyor.

45' Bilal sağ kanatta. Evren uzaklaştırıyor topu. Bilal kaybetti topu. Mehmet Özcan. Roni dokunamıyor. Sağ kanatta Eren'e geldi top. Muhammet müdahale ediyor. Donkor aldı topu.

44' Adanaspor köşe vuruşu kullanacak. Topun gerisinde Roni. Ortasını yaptı. Onur karşıladı. Bir korner daha. Orta geldi. Evren'den kafa vuruşu. Melih Ağa kontrol ediyor topu.

43' Tevfik'ten Ozegovic'e pas. Ozegovic dönemedi. Talha aldı topu, dönemedi. Bilal vuruyor. Evren karşılıyor. Kıvanç sağ kanada doğru. Talha kaybediyor topu.

42' Furkan Şeker. Roni'ye doğru pas. Bilal'in hamlesi taç!

41' Talha kaybetti topu. Ozegovic yerden Eren'e. Furkan desteğe geldi. Eren açısını kaybediyor ama atak devam ediyor. Roni geriye oynadı.

39' Kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan kullanıyor Eskişehirspor serbest vuruşu. Kıvanç'ın şutu direkt kaleye. Karacic. Korner!!! Bedirhan kullandı korneri. Kale sahası dışına çıkıyor top. Talha ortasını yaptı. Karacik çıktı yumrukluyor topu.

38' Sezgin araya girdi. Kontratak şansı. Kıvanç. Sezgin'den tekrar pas Kıvanç'a. Kıvanç yerde kalıyor. Faul. Serbest vuruş kullanıyor Eskişehirspor.

37' Kıvanç aldı topu. Faul yapıyor Kıvanç. Oyun hemen başladı tekrar.

35' Bagayoko yerde. Bilal faul yapıyor. Serbest vuruş kullanacak Adanaspor. Tevfik direkt kaleye vuruyor. Top dışarıda.

34' Kıvanç'tan pas. Bedirhan döndü. Baktı kaleye sert vuruş top dışarıda.

33' Tevfik ceza sahası içine. Kontrol. Ofsayt bayrağı havada. Eren ofsayt pozisyonunda.

32' Tevfik yerden pas. Bilal araya giriyor. Talha koşuyor ama top çok uzakta kalıyor. Taç. Donkor hemen kullandı.

30' Muhammet topun kontrolünü kaybetti Tevfik geriye oynuyor. Uğurcan'dan pas. Bagayoko hareket halinde. Sezgin karşılıyor. Talha aldı topu. Bedirhan'ın koşu yoluna. Top hızlı. Kaleci Karacic'te kaldı top.

29' Talha yaptı ortasını. Arka tarafa dopğru. Karacic kontrol ediyor topu. Tevfik aldı topu. Pası Ozegovic'e kaleye baktı ikinci hamle. Sezgin müdahale ediyor.

28' Furkan Balaban'ın pası Bedirhan'a. Top Talha'da baktı kaleye sol ayak Bogoyaka'dan dönüyor. Sezgin vuruyor. Roni kafayla karşılıyor. Korner. Talha Erdoğan kullanıyor korneri.

25' Hakem atışıyla oyun hareketleniyor. Furgan aldı topu. Sol kanada gönderme düşüncesinde. Top dışarıda. Aut.

22' Roni kaleye vuruyor. Top dışarıda. Melih hemen kullandı kale vuruşunu. Roni sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

21' Sağ kanattan Canberk. Vuruyor kaleye doğru. Top direkten dönüyor. Büyük tehlike atlattık. Bedirhan aldı topu. Süratle gidiyor. Donkor taca gönderiyor.

19' Uğurcan sağ kanada doğru. Roni için ofsayt bayrağı havada.

18' Furkan Balaban. Onur yükseldi. Ofsayt!

17' Onur pas hatası yapıyor. Adanaspor hızla geliyor. Eren ortası. Bilal ters bir dokunuş yapıyor. Top kornere gidiyor. Roni kullandı vuruşu. Ozegovic yetişemiyor. Taç. Bilal kullandı taç atışını.

16' Talha kontratak şansını yakaladı. Talha yerde. Faul!!

15' Serbest vuruşu kullanıyor Eskişehirspor. Talha ortasını yapıyor. Karacic'te kaldı top. Uzun oynadı Karacic. Ozegovic koştu. Kaleci Melih'te top.

14' Mehmet Özcan'dan Bedirhan'a. Donkor topa yakın. Karacic'de kalıyor top. Bedirhan yerde. Faul!!

13' Eren'in ortası. Ozegovic içeride. Canberk'le atak devam ediyor. Canberk faul yapıyor. Bedirhan yerde.

11' Bagayoko sağ çizgiye gönderiyor. Eren yerden oynadı. Eren Keleş'ten pas. Ozegovic alamıyor topu. Tevfik yerden çevirdi. Bagayoko şut. Donkor'dan çıkıyor top. Taç.

10' Roni kullandı korneri. Kale sahasına. Top dışarıda. Taç. Adanaspor kullanıyor. Muhammet taca gönderiyor.

9' Canberk sol kanattan geliyor. Ortasını Muhammet karşılıyor. Korner. Köşe vuruşunu kullanacak Adanaspor.

8' Muhammet kullandı taç atılını. Talha ikili mücadelede. Donkor topu taca gönderiyor. Kıvanç sağ kanada. Bilal kontrol etti, topu ortasını yaptı, Donkor karşılıyor. Kıvanç gelişine vuruyor. Aut.

7' Evren sol kanada uzun oynuyor. Bilal'den sekiyor top. Taç. Canberk kullandı taç atışını uzun mesafeli kullanıyor. Ozegovic indiriyor. Roni atağı devam ettiriyor. Top dışarıda. Taç Eskişehirspor'un

6' Sahada iki top var. Hakem atışıyla oyun devam ediyor.

5' Ozegovic ceza alanında. Çaprazda. İki hamlede kontrol ediyor Melih.

4' Serbest vuruşu kullanıyor Adanaspor. Roni. Kafa vuruşu. Melih kaleden çıktı. Melih'e faul var.

3' Mehmet Özcan sağ kanattan Bedirhan'a bırakıyor. Ortasını yaptı. Bagayoko uzaklaştırmak istiyor. Adanaspor aldı topu. Sol kanada pas. Eren Keleş'te top. Roni şimdi. Uğurcan geriye dönüyor. Roni Mehmet'ten sıyrılamadı. Mehmet faul yaptı. Roni yerde kalıyor.

2' Adanaspor sağ tarafa şut. Atak devam ediyor. Ozegovic yerde. Hakem avantaja bıraktı. Roni vurdu top dışarıya gitti. Sezgin Onur'a oynuyor. Onur ortasını yaptı. Bedirhan Kafa vuruşu. Top kaleci Karacic'te kalıyor.

1' 25. saniyede ilk sarı kart! Onur Bayramoğlu yerde. Sarı kartı gören Evren Korkmaz.



Maç başladı! Başarılar Eskişehirspor!



TAKIMLARIN İLK 11'LERİ

Eskişehirspor

45 Melih Ağa

3 Muhammet Akbulut

5 Sezgin Coşkun

7 Bedirhan Altunbaş

22 Bilal Ceylan

6 Furgan Polat

8 Onur Bayramoğlu

10 Talha Erdoğan

27 Furkan Balaban

41 Mehmet Özcan

66 Kıvanç Karakaş

Adanaspor

18 Goran Karacic

12 Isaac Donkor

23 Evren Korkmaz

27 Furkan Şeker

52 Canberk Dilaver

20 Tevfik Altındağ

35 Uğurcan Yazğılı

80 Roni

9 Ognjen Ozegovic

11 Eren Keleş

26 Moussa Bagayoko