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Eskişehirspor, Samsunspor hazırlıklarını tamamladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor yarın deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor 23.02.2021, 18:27
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor yarın deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 23. haftasında Samsunspor’a konuk olacak. Yarın saat 16.00’da oynanacak maçın son hazırlıklarını Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştiren Eskişehirspor, Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde çalıştı. Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı.