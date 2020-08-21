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Eskişehirspor pas ve taktik çalıştı
ESKİŞEHİRSPOR PAS VE TAKTİK ÇALIŞTI
Spor 21.08.2020, 12:24
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Sezon başı hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde sürdüren Eskişehirspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanda pas ve taktik çalıştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler yönetiminde sabah saatlerinde yapılan idman, yaklaşık 90 dakika sürdü. Günün ilk antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan EsEs, idmanı pas ve taktik çalışmalarının ardından noktaladı.
Öte yandan çalışmalara tedavileri devam eden Sezgin Coşkun ve Alp Köseer katılmadı.
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