banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biden, Yüksek Mahkeme'ye müdahaleye hazırlanıyor
Biden, Yüksek Mahkeme'ye müdahaleye hazırlanıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan ramazan açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ramazan açıklaması
Bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
Bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi

Eskişehirspor mağlubiyetin ardından rejenarasyon çalışması yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, dün oynanan GZT Giresunspor maçının ardından bugün rejenerasyon (yenilenme) çalışması yaptı.

Spor 10.04.2021, 13:49
2
Eskişehirspor mağlubiyetin ardından rejenarasyon çalışması yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, dün oynanan GZT Giresunspor maçının ardından bugün rejenerasyon (yenilenme) çalışması yaptı.

Siyah kırmızılı ekip saat 11.00’de yapılan Covid-19 testinin ardından, Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde çalışmalara başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan maçta ilk 11’de görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda pas ve şut çalıştı. Ekip, 1 günlük iznin ardından gelecek hafta pazar günü deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
açık