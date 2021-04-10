Eskişehirspor mağlubiyetin ardından rejenarasyon çalışması yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, dün oynanan GZT Giresunspor maçının ardından bugün rejenerasyon (yenilenme) çalışması yaptı.

Siyah kırmızılı ekip saat 11.00’de yapılan Covid-19 testinin ardından, Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde çalışmalara başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan maçta ilk 11’de görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda pas ve şut çalıştı. Ekip, 1 günlük iznin ardından gelecek hafta pazar günü deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.