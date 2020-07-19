Eskişehirspor ligdeki son maçında farklı yenildi

Geçtiğimiz haftalarda bir alt lige düşmeyi garantileyen Eskişehirspor’da Teknik Direktör Mustafa Özer, “İşimiz gerçekten çok zor” dedi.

Altay maçında berabere kalarak bir alt lige düşmeyi garantileyen Eskişehirspor, evinde Boluspor’a farklı yenildi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Mustafa Özer, “Sezonun son maçıydı. Genellikle genç oyunların olduğu bir takım kurduk. Oyuna baktığımız zaman iyi oynarken bireysel hatalardan gol yedik. 80’den sonra 4-5 oyuncu da değiştirdik. Üzgünüz, Eskişehirspor gerçekten çok değerli bir takım. İşimiz gerçekten çok zor” diye konuştu.