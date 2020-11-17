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Eskişehirspor kondisyon ve dayanıklılık çalıştı

TFF 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 17.11.2020, 12:49
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Eskişehirspor kondisyon ve dayanıklılık çalıştı

TFF 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde ilk galibiyetini almak isteyen Eskişehirspor, bu hafta Adana Demirspor ile karşılaşacak. Milli arayı iyi değerlendiren Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde müsabakasının hazırlıklarına devam etti. Saat 11:00’de koşu ile başlayan idmanda oyuncular kondisyon ve dayanıklılık çalıştı. 3 puan parolası ile motive olan siyah kırmızılılar çalışmalarına akşam saatlerindeki antrenman ile devam edecek.
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