Eskişehirspor ilk puanını aldı

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Adanaspor’u konuk eden Eskişehirspor’da maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Özer, "Üçüncü bölgede gol atamıyoruz. Son vuruşu yapacak oyuncularımız çok istiyor ama maalesef berabere bitti. Bazı mevkilerde sıkıntılarımız var" dedi.

Eskişehirspor, ligin ikinci haftasının açılış maçında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın bitiminde Adanaspor 4, Eskişehirspor ise 1 puana yükseldi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, bazı mevkilerde eksiklerinin olduğunu söyledi. Pozisyon bulduklarını ancak gol yollarında etkili olamadıklarını aktaran Özer, maçın hakemini de eleştirdi. Özer, "Öncelikle Adanaspor maçını kazanmak istiyorduk. Pozisyon vermedik, çok pozisyon kaçırdık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Eskişehirspor bayrağını yere düşürmüyorlar. Futbol netice oyun biz iki haftadır iyi mücadele ettik. Üçüncü bölgede gol atamıyoruz. Son vuruşu yapacak oyuncularımız çok istiyor ama maalesef berabere bitti. Üzgünüz. Eskişehirspor taraftarı büyük destek veriyor. Taraftarımız burada olsa daha baskılı oynardık ama maalesef yoklar. Onlara galibiyet veremediğimiz için üzgünüz. Hakemin 67 dakikada vermediği kırmızı kart var. Rakip 10 kişi kalacaktı. Bazı mevkilerde sıkıntılarımız var. Elimizdeki kadroyu kullanmaya çalışıyoruz. Takımımıza sahip çıkalım, biz iyi çalışıyoruz. Özellikle ikinci yarı gol atsaydık farklı olabilirdi. Önümüzdeki Altay maçına bakacağız" diye konuştu.

Öte yandan henüz golle tanışamayan Eskişehirspor, haftaya Altay ile karşılaşacak.