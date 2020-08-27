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Eskişehirspor ilk etap kampını tamamladı

ESKİŞEHİRSPOR, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMAN İLE 15 AĞUSTOS’TA BAŞLADIĞI İLK ETAP KAMP PROGRAMINI TAMAMLADI.

Spor 27.08.2020, 11:42
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Eskişehirspor ilk etap kampını tamamladı

Eskişehirspor, bu sabah yaptığı antrenman ile 15 Ağustos’ta başladığı ilk etap kamp programını tamamladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ilk etap kamp çalışmalarını bugün Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından kuvvet, dayanıklılık ve pas çalışmaları gerçekleştirilirken bugün doğum günü olan Teknik Direktör Mustafa Özer’in doğum günü kutlandı. Ardından Eskişehir’de gerçekleştirilen kampı değerlendiren Mustafa Özer, ikinci etap kamp çalışmalarının 30 Ağustos’ta başlayacağını dile getirdi.

“Bizim için skor değil, eksiklerimizi görmek önemliydi”

Teknik Direktör Mustafa Özer, altyapıdan gelen oyuncular hakkında değerlendirmede bulunurken Gaziantep FK ile oynanan hazırlık maçı ile ilgili de konuştu. “Eksiklerimizi görmek açısından önemliydi” diyen Özer, “Kondisyon ve dayanıklılık ağırlıklı çalıştığımız bir ilk etap geçirdik. Oyuncularımız hem bireysel hem de takım olarak çalışmalar yaptı. 19 oyuncu ve 3 kaleciyle başlayan antrenmanlarımıza daha sonra altyapıdan çocuklarımız da katıldı. U-19 Takımından beğendiğimiz 4-5 oyuncu daha var. Onları da zamanla antrenmanlarımıza alarak takıma adapte etmeye çalışacağız. Gaziantep FK maçında, bizim için skor değil, eksiklerimizi görmek önemliydi. Çok güçlü bir rakiple karşılaştık. İlk yarıda sahada kafa kafaya giden bir oyun vardı. İkinci yarıda altyapıdan yeni gelen oyuncularımızı denedik. Bu onların hem bireysel performanslarını, hem de takımla uyumlarını görmemiz adına bizim için önemliydi. Pozisyon hatası olan oyuncularımızın tek tek analizlerini yapıp, onlarla beraber bu eksiklerine özel olarak çalışacağız. Bunun dışında yaptığımız yüklemeyle 90 dakikayı bu performansla bitirmeleri de umut verici. Daha sonra herhangi bir hazırlık maçı yapabileceğimizi sanmıyorum. Covid testleri olarak TFF’den bu maçla ilgili izin almıştık, ancak şimdi yasak geldi” ifadelerini kullandı.

“Kamp genel olarak bizim için oldukça verimliydi”

Son olarak takım içerisindeki genel durum değerlendirmesinde bulunan Mustafa Özer, ikinci etap kamp çalışmalarının ise 30 Ağustos’ta başlayacağını ifade etti. Özer şu şekilde açıklamalarına son verdi:

“İlk etap kamp sürecinin tamamında darbeye bağlı sakatlık hariç her hangi bir olumsuz durum yaşamamamız bizim için sevindirici. Kıvanç da son olarak takımımıza döndü ve antrenman eksiklerini gidermek adına İrem hocamızla bireysel idmanlarını sürdürüyor. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var, bu eksikleri de yine kendi içimizde yapacağımız takviyelerle kapatacağız. Bunun dışında kamp genel olarak bizim için oldukça verimliydi. Şehir dışına gitmedik ama bizim için Tesislerimizde her türlü olanak sağlanmıştı. Bunun için yönetim kurulumuza tekrar teşekkür ediyoruz. 30 Ağustos akşamı toplanarak, tekrar günde çift antrenmanla hazırlıklarımızı maç haftasına kadar sürdüreceğiz. Daha çok teknik, taktik, duran top, yan top ve savunma ağırlıklı çalışacağız.”

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