banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı: En çok satan 3. akıllı telefon...
Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı: En çok satan 3. akıllı telefon...
Meral Akşener, deprem bölgesinde
Meral Akşener, deprem bölgesinde
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri gündem oldu
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri gündem oldu

Eskişehirspor evinde 3 puanı bıraktı

ESKİŞEHİRSPOR TEKNİK SORUMLUSU FAHRETTİN SAYHAN

Spor 01.11.2020, 18:34
2
Eskişehirspor evinde 3 puanı bıraktı

Evinde Akhisarspor’a tek gol ile mağlup olan Eskişehirspor’da Teknik Sorumlu Fahrettin Sayhan, “Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptı” dedi.

Evinde ikinci mağlubiyetini alarak hanesine puan yazdıramayan Eskişhirspor, ligin son sırasından kurtulamıyor. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumu Fahrettin Sayhan, “Kazanılması gereken bir maç. Kazanacak şekilde oynadık ama tek eksik topu ağlara atamamak. Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Kendilerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Çaykur Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Gaziantep FK 7 8
9. Antalyaspor 6 8
10. Malatyaspor 6 8
11. Göztepe 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Sivasspor 5 7
14. Erzurumspor 6 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Everton 7 13
3. Southampton 7 13
4. Wolverhampton 7 13
5. Chelsea 7 12
6. Aston Villa 6 12
7. Leicester City 6 12
8. Tottenham 6 11
9. Man City 6 11
10. Newcastle 7 11
11. Leeds United 6 10
12. Crystal Palace 7 10
13. Arsenal 6 9
14. West Ham 7 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Sheffield United 7 1
19. Fulham 6 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 16
2. Real Sociedad 7 14
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 6 13
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 6 10
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Deportivo Alaves 8 8
14. Eibar 8 8
15. Sevilla 6 7
16. Valencia 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 8 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3