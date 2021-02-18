Eskişehirspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor TFF 1. Lig’in 22. haftasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-kırmızılı ekip ligin 22. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde saat 11:00’de başlayan antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından dar alanda pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. İdmanın son bölümü ise taktik ağırlıklı geçti.

Eskişehirspor Bandırmaspor karşılaşması 19 Şubat Cuma günü saat 16.00’da oynanacak.