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Eskişehirspor, Balıkesirspor maçının hazırlıkları tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor 17.04.2021, 16:57
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Eskişehirspor, Balıkesirspor maçının hazırlıkları tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular teknik ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman yapılan çalışmaların ardından çift kale maçla sona erdi. Siyah-kırmızılı ekip, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda yarın 13.30’da Balıkesirspor’a karşı mücadele verecek.
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