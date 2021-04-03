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Eskişehirspor Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor, TFF 1. Lig 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı.
Spor 03.04.2021, 13:41
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Eskişehirspor, TFF 1. Lig 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı.Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Es-Es’li oyuncular ısınmanın ardından pas, koordinasyon ve taktik çalıştı. Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından Eskişehirspor kafilesi, öğleden sonra maçın oynanacağı İzmir’e hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 8 puan ile ligde son sırada yer alırken, Altınordu ise 49 puanla 5’inci sırada bulunuyor.