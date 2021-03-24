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Eskişehirspor 3 günlük iznin ardından antrenmanlara başladı

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor 4 Nisan’da oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.

Spor 24.03.2021, 18:34
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Eskişehirspor 3 günlük iznin ardından antrenmanlara başladı

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor 4 Nisan’da oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar nedeniyle bu hafta sonu maç oynamayacak olan Eskişehirspor, 4 Nisan’da Altınordu deplasmanında sahaya çıkacak. Önünde yaklaşık 2 haftalık zaman olan siyah-kırmızılı ekip, 3 günlük iznin ardından antrenmanlara başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından takımlar halinde maç yaptı.
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