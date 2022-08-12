Eskişehir’e Olimpik Hazırlık Merkezi inşası planlanıyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, uluslararası performans sporcuları yetiştirmek için Olimpik Hazırlık Merkezi” tesisi inşa etmeyi planladıklarını belirtti.

Eskişehir’in kültür olarak tam bir spor kenti olduğunu ifade eden Müdür Abdulselam Er, çeşitli spor branşlarında uluslararası başarıların elde ettiğinden bahsetti. Şehrin genç popülasyonundan dolayı dinamizm kazandığını vurgulayan Er, Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak kentin tüm spor kulüplerini ve antrenörlerini desteklediklerini dile getirdi. Başarılı kulüplerin, sporcuların ve antrenörlerin bir kenara bırakıldığında başarı elde edilemeyeceğini vurgulayan Müdür Er, “Bu bir takım çalışmasıdır” şeklinde konuştu.

“Bu sporcular önce Türk Milli Takımı’nı sonra da Eskişehir’i temsil ediyorlar”

Yüzme, atletizm ve dövüş sporlarındaki altyapı eksiklerinin ivedilikle tamamlamaya çalıştıklarından söz eden Abdulselam Er; “Konya’da düzenlenen İslam Oyunları’da mücadelede eden sporcularımız, başta Türk Milli Takımı olmak üzere Eskişehir’i de temsil ediyorlar. Bu sporcular bizim için bir gurur kaynağıdır. Sümeyye Boyacı, Sudem Denizli, Alperen Karahan, Edanur Tulum ve Ayça Fidanoğlu gibi birçok Eskişehirli uluslararası sporcularımız, Türk Bayrağını dalgalandırmak için müsabakalara çıkıyor. Bunlar, kolay başarılar değil. Çok profesyonel çalışmalar neticesinde güzel neticeler elde ediyorlar. Biz, elimizden geldiğince böyle isimleri onurlandıracağız” dedi.

“Türkiye Şampiyonaları’na güreşiyoruz”

Rugby, gülle ve hentbol gibi birçok spor branşında Türkiye Şampiyonaları’na güreştiklerini anlatan Abdulselam Er, konu ile alakalı olarak şu sözleri paylaştı:

“Atletizm pistimizi onarıp inşallah ileriki günlerde Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceği konuklar ağırlayacağız. Eskişehirspor’un 34 bin kapasiteli Atatürk Stadyumu ile ülkenin sayılı stadı olma özelliğini koruyor. Bu stadyum ile ümit ediyorum ki hem milli maçları seyredeceğiz hem de Eskişehirspor’un Süper Lig maçlarını izleyeceğiz. Dünya standartlarında olimpik yüzme havuzları tesis ettik. Yaptıklarımız ile başarılarımızı katlıyoruz. Hedefimiz, uluslararası performans sporcularımızın sayısını artırmaktır. Olimpik Hazırlık Merkezi kurmayı planlıyoruz. Amatör Spor Kulüpleri çerçevesinde 80 ile 85 civarı sadece futbol ile uğraşan kulübümüz mevcut. Yıl boyunca binlerce amatör maça ev sahipliği yapıyoruz. Planlarımızı gerçekleştirmek için Eskişehir Valimiz ve Gençlik Spor Bakanımız ile ortak çalışmalar yürütüyoruz.”

“Zamanla bu kentte başarılı basketbolcular yetişecektir”

Türkiye Basketbol Federasyonu ile iletişim halinde olduklarını da dile getiren Er, “İl temsilcimiz ile başarıların artırılması yönünde istişarelerde bulunuyor ve çalışmalar yapıyoruz. Bu şehirde basketbolu ileri bir noktaya taşıyacağız. Zamanla bu kentte başarılı basketbolcular yetişecektir” dedi.

Uluslararası arenalarda dereceler elde eden Eskişehirli sporculardan dolayı gurur duyduğunu ileten Abdulselam Er, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 900’a yakın personel ile şehre katkı sağlamaya çalıştıklarını aktardı.