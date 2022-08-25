Eskişehir 2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası’na hazırlanıyor

Mihalıççık Spor Erkekler Hentbol Takımı’nın Süper Lig’e yükselmesi ile geçen yıl Eskişehir’de düzenlenen Yunus Emre Hentbol Turnuvası’nı bu yıl tekrar devam ettirme kararı verildiği açıklandı.

Mihalıççık İlçe Belediye Başkanı Çorum, 27-28-29-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvasında, İstanbul Beykoz Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi, Muğla Köyceğiz Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Mihalıççık Spor ’un mücadelede edeceğini aktardı. Başkan Çorum, “Bu takımları kentimizde misafir etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

“Eskişehir’e 35 yıl sonra bir şampiyonluk daha yaşatmak istiyoruz”

Geçen sezon namağlup olarak önce Süper Lig’e çıktıklarını vurgulayan Mihalıççık Spor Erkekler Hentbol Takımı Antrenörü Hüseyin Taşcan ise, “Eskişehir’in hentbol ile olan bağını ve geçmişini biliyoruz. Hentbol, burada çok sevilen bir branştır. Süper Lig’de tek olmamız, bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Genç ve dinamik bir ekimiz var. Bunun altını çizerek söylüyorum, yaş ortalamamız epey genç. Bu ekibi kurarken, sadece bu sezona göre hareket etmedik; geleceğe de yatırım yaptık. Maçlarımızı seyredenlerin büyük keyif alacağını düşünüyorum. Aynı zaman da biz mücadele ederken keyif almak istiyoruz. Sporun gerektirdiği en doğru şeyi sahaya yansıtacağız. Eskişehir’e 35 yıl sonra bir şampiyonluk daha yaşatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.