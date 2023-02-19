Eski takım arkadaşı, Taner Savut’tan olumlu haber bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’u arama çalışmaları sürüyor. 2002 yılında büyük bir trafik kazasından sağ çıktığı öğrenilen Taner Savut’un o dönemki takım arkadaşı kaleci Hakan Olgun, umudunu kesmediğini ve ikinci bir iyi haberini beklediğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından tüm Türkiye’ye baş sağlığı dileyen kaleci Hakan Olgun, umudunu kesmediğini belirterek çalışmaların aralıksız sürdürülmesini istedi. 7 Eylül 2002 yılında birlikte forma giydiği Taner Savut ile birlikte kaza geçirdiğini aktaran Olgun, “Sakaryaspor’da forma giydiğimiz dönemde Sivasspor maçına giderken Yozgat ili Akdağmadeni mezrasında otobüsümüz şarampole uçtu. O kazada 6 kişi ölmüştü. Taner ile birlikte o kazadan sağ çıkmıştık. Taner’den ikinci bir iyi haber bekliyorum” dedi.

"Göçük altında kalıp da hala yaşadığına inandığım bir çok vatandaşımız olduğuna inanıyorum"

Yüzyılın felaketinden yaralı kurtulanlara şifa dileyen Olgun, "Allah milletimize ülkemize ve dünyaya böyle bir felaket asla yaşatmasın. Başta milletimizin haricinde Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ve Gökhan Zan olmak üzere bu afette kaybettiklerimizin ve spor camiasının da başı sağ olsun. Yaralı kurtulanlar için de acil şifalar dilerim. Ben hala umudumu yitirmedim, başta arkadaşım Taner Savut olmak üzere göçük altında kalıp hala yaşadığına inandığım bir çok vatandaşımız olduğuna inanıyor ve hissediyorum” dedi.