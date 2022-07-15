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Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, Azerbaycan’da MHK Başkanı oldu

Süper Lig eski hakemlerinden Barış Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu.

Spor 15.07.2022, 16:23 15.07.2022, 17:20
Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, Azerbaycan’da MHK Başkanı oldu

Süper Lig eski hakemlerinden Barış Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu.

Uzun yıllar Süper Lig’de düdük çalan ve Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Barış Şimşek’in yeni adresi Azerbaycan oldu. Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirildi.

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