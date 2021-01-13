Eski Süper Lig futbolcuları şimdi nerede?

Bonservisi Leicester City'de bulunan ve geçen sezon Monaco'da 19 maçta 9 gol ve 7 asistle göz dolduran oyuncu, sezon başında kulübüne dönmüştü. Moussa Dembele'yi Atletico Madrid'e satan Lyon, Cezayirli oyuncu için devreye girdi. Tarafların anlaşmaya vardığı ve imzanın kısa süre içerisinde atılacağı belirtildi.