Eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör İsmail Kartal: “FENERBAHÇE’DEN YENİ SEZON İÇİN TEKLİF ALMADIM”

‘Arap İsmail’ lakabıyla tanınan Fenerbahçeli eski milli futbolcu ve Türk teknik direktör İsmail Kartal, suskunluğunu bozarak Ekovitrin’e konuştu. 10 yıl Fenerbahçe’de top koşturarak efsaneler arasına giren ve 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran İsmail Kartal, Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

Hocam, bizlere kendinizden kısaca bahseder misiniz? Meslek hayatınız nasıl gidiyor? Oğlunuz Emre Kartal da altyapıda oynuyor değil mi?

Evet doğru. Oğlum Emre U17 Ligi'nde mücadele ediyor, sol bek pozisyonunda oynuyor, gelecek vadeden bir delikanlı. Biz de yatırımımızı yapıyoruz. İnşallah o da benim gibi ünlü bir futbolcu olacak. Spora devam edecek. Ben İstanbul Anadolu Kavağı'nda oturuyorum, bir de Kandilli’de evim var ama şu an buradayım. Baba tarafı Rizeli, anne tarafı Tokatlı. Beni Gaziantepli diye bilenler var, bunun sebebi herhalde Fenerbahçe’ye Gaziantep’ten gelmem. Bir de lakabım olan ‘Arap İsmail’den dolayı insanların hafızasına böyle kazınmış. Anadolu Kavağı'nda restoranım vardı, daha sonra kardeşim bir ara çalıştırdı, şu anda kapalı.

Altyapısı sağlam, yabancı dil bilen, dünyayı bilen, diğer ligleri araştıran, sorgulayan, çalışan hazır bir teknik ekibim var. Önümüzdeki perspektifte farklı hedeflerim var, inşallah gerçekleşecek, sağlam gidiyoruz. Şu an biliyorsunuz koronavirüs salgını var, o yüzden evdeyiz. Kendimize göre bir takım düşüncelerimiz var tabi zaman ne gösterecek, onu daha sonra bu salgın sürecinden sonra göreceğiz.

Anadolu Kavağı’nda günlerimiz güzel geçiyor, burası huzurlu bir yer. Bir Anadolu köyü gibi, şehrin gürültüsünden uzak, çok insan yok, huzur içinde kafamı dinliyorum, bol bol yürüyüş yapıyorum. Bazen oğlum Emre ile balık tutmaya gidiyorum. Herkes birbirini tanıyor burada, çocukluk arkadaşlarımla görüşüyorum, insanlar birbirleriyle yardımlaşıyorlar. Biz geleneklerimize bağlıyız.

“SALDIRIDAN SONRA TAKIMIN TEMPOSU DÜŞTÜ”

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştırdınız. Fenerbahçe o sezon, son haftaya kadar şampiyonluğa oynamıştı. Galatasaray ile çekişmeli bir sezon yaşamıştınız. 4 Nisan 2015’te 5-1’lik Rizespor maçı dönüşünde takım düşüşe geçti. O olay sonrasında kalan haftalarda neler hissettiniz? Düşünceleriniz nelerdir?

Evet o akşam, takımımız Rizespor maçı dönüşünde havalimanı yolunda, Trabzon Sürmene ilçesi yakınlarında kurşunlandı. O olaydan sonra takımın temposu düştü, ertesi gün yabancı futbolcular ülkeyi terk etmek istedi. Onları zoraki tuttuk, tabi ki etkilendiler, etkilenmemek mümkün değil. Aslında sadece o akşam yaşanan olaya değil, o sezon geri kalan maçlara da bakmak lazım. Kalan maçlarda da pek çok şeyler yaşandı, pek çok olay oldu, rakibimizin kazandığı maçlara ve bizim puan kaybettiğimiz maçlara dikkat etmek lazım. Mesela son haftadan bir hafta önce Başakşehir maçında peş peşe dört tane kırmızı kart gördük. O zamana kadar hiç kırmızı kart görmeyen Mehmet Topal kırmızı kart gördü, futbolcularımız çığrından çıktı. Bir de Kasımpaşa-Galatasaray maçı var. 2-0 Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatıyor, devre arasında soyunma odasında neler oluyor, neler yaşanıyor? İkinci yarı Galatasaray nasıl oluyor da üç tane atıyor ve maçı 3-2 kazanıyor, gerçekten o sezon biz hak ettiğimiz şampiyonluğu alamadık, elimizden aldılar diyebilirim. Biz çok iyi mücadele ettik, bir de şu var, en büyük hayal kırıklıklarımdan bir tanesi şu. Ligin son maçları ve şampiyonluğa oynuyoruz, yani kaybedilmiş bir şey yok, kendi stadımızda maça 13 bin kişi geliyor, kenetlenemedik maalesef, buna çok üzülmüştüm.

“FENERBAHÇE’DEN TEKLİF ALMADIM”

Fenerbahçe'den yeni sezon için teklif aldınız mı?

Fenerbahçe’den ne sezonun geri kalan maçları ne de yeni sezon için bir teklif almadım. Bu konuda medyaya yansıyanlar tamamen hayal ürünü ve gerçekle ilgisi yok. Ancak, Fenerbahçe benim ait olduğum ve çok sevdiğim camiam. Fenerbahçe’de bundan önce görevimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra da zaman ne gösterir bilemem. Fenerbahçe’de teknik direktör olmak her zaman onur ve gurur verici.

AYKUT KOCAMAN KIRGIN AYRILDI”

Siz Fenerbahçe camiasının önemli bir değerisiniz, bu camianın içinden geldiniz. 10 yıl Fenerbahçe'de futbol oynadınız, Fenerbahçe tarihine geçtiniz. Defans futbolcusu olmanıza rağmen özellikle uzaktan attığınız goller var. Siz ve Aykut Kocaman gibi bu camianın değerlerine maalesef gereken önem verilmiyor, sahip çıkılmıyor. Örneğin Fenerbahçe camiası neden kendi Fatih Terim'imizi yaratamıyoruz diye kendini sorguluyor. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Evet maalesef böyle. Bunu aslında camianın sorgulaması gerekir, bu konuda biz de elimizden geleni yaparız. Mesela 2014-15 sezonunda Teknik Direktör iken bütçe çok dardı, çok transfer yapamadık. Geçen sezon Ankaragücü'nde de zor şartlarda mücadele ettim. Benim hayatım genelde hep böyle geçiyor ama ben elimden geleni yapıyorum, bu da bir sınav. Fenerbahçe'de o sezon dar imkanlarla şampiyonluğu son haftaya kadar kovaladık, o sezon aldığımız 74 puanla bir sezon öncesi Ersun Yanal’ın şampiyon yaptığı o muhteşem denilen takım da aynı puanı (74) almıştı. Yaşananlar malum. Hemen ertesi sezon Portekizli Vitor Pereira getirildi ve kendisine genişçe bir bütçe sunuldu, çok beklenti vardı. Sonuçta o da o sezon ancak ikinci olabildi. Biz elimizden geleni yaptık, kendi değerlerimize maalesef sahip çıkamıyoruz. Mesela Aykut Kocaman 2018’de gönül kırıklığı içinde ayrıldı, kırgın olduğunu düşünüyorum. Yerli değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor, yeteri kadar tolere edildiğimizi düşünmüyorum. Tabi zaman ne gösterir bilemeyiz.

“SOSYAL MEDYA KULLANMIYORUM”

Sosyal medya hesabı kullanıyor musunuz? Sosyal medya hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben sosyal medya kullanmıyorum. Benim hiçbir sosyal medya hesabım yok, ancak sosyal medyanın çok önemli bir güç olduğunun farkındayım. Zamanımızda maalesef sosyal medya üzerinden teknik direktör getiriliyor, teknik direktör gönderiliyor. Sosyal medya üzerinden lige ayar veriliyor, takımlara ayar veriliyor, isimlerle uğraşılıyor, isimler yüceltiliyor. Sosyal medyada algı operasyonları yapılıyor. Camia olarak bu konuda zayıf olduğumuzu düşünüyorum. Ben kişisel olarak sosyal medyada yokum ancak bizim adımıza konuşan değerli arkadaşlar var. Bizim adımıza açılan hesaplar var, onları biliyorum. Sevenlerimiz tarafından gerekli yerlere gereken cevaplar veriliyor, teşekkür ediyorum. Bundan hiçbir kuşkum yok, ama şunu söylemek istiyorum. Sosyal medyayı daha dikkatli, daha seviyeli, daha faydacı şekilde kullanmak, insanları zan altında bırakmadan, insanlara zarar vermeden, muhtemel başarıları ve şampiyonlukları engelleyici şekilde algı oyunlarına gidilmeden, gelecek ve gidecek hocaları etkilemeden kullanmak gerektiğini düşünüyorum.