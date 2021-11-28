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Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti
Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti.
Spor 28.11.2021, 18:38 28.11.2021, 18:55
Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti.
Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 37. Başkan Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp şu paylaşımda bulundu:
"Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."