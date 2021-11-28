Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti

Bir süredir tedavi altında olan eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında vefat etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz’i kaybettik. Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.