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Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti
Bir süredir tedavi altında olan eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında vefat etti.
Spor 28.11.2021, 18:48
Bir süredir tedavi altında olan eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında vefat etti.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz’i kaybettik. Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.