Eski Fenerbahçeli Serhiy Rebrov '' Ukrayna'ya dönüp savaşacağım'' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şiddetli müdahalesi sonrası Ukrayna futbolunun önemli isimlerinden Serhiy Rebrov da açıklamalarda bulundu. Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yardım adına futbolcular arasında kurulan fona öncülük ettiği belirtilen Serhiy Rebrov, bu kez de ülkesi adına savaşmaktan çekinmeyeceğini açıkladı. Şimdilerde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain'i çalıştıran Rebrov, "Dünyanın neler olduğunu bilmesini istiyorum. Elbette futboldan bahsetmiyorum. Ülkemizi koruma düşüncelerimiz arasında artık futbol aklımıza bile gelmiyor. Ukrayna'nın savunması için mücadele veren askerlerimizle gurur duyuyorum. Doğru yoldayız ve özgürlüğümüz için savaşmalıyız" dedi.

Bir an önce ülkesine gitmek istediğini belirten Ukraynalı teknik direktör, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde işim var ama sezon biter bitmez Ukrayna'ya döneceğim. Mümkün olan en kısa sürede gideceğim. Elbette elime silah alacağım. Hayatta kalacağız. Kazanan biz olacağız. Bir uzlaşma görmüyorum çünkü Putin ile anlaşma sağlanamaz. Sadece ülkemizi işgal etmenin peşinde. Uzlaşmayla ilgilenmiyor. Şimdi ülkemiz için savaşıyoruz, özgürlük istiyoruz ve bize ne yapacağımızın söylenmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. (FANATİK)