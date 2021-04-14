Eski Fenerbahçeli Kjaer, Milan'da devam edecek

Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer, İtalyan devi Milan ile sözleşme yeniliyor.

İtalyan basınından Calciomercato.com'un haberine göre, kırmızı siyahlılar 32 yaşındaki tecrübeli stoperin Haziran 2022'de bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak. Bir dönem Fenerbahçe 'de de forma giyen Kjaer'in, devre arası transfer döneminde sarı lacivertli kulübe geri döneceği konuşuluyor. Hatta dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun Danimarkalı stoper ile görüntülü olarak transfer görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de 2 yıl forma giydi

2020 yılında Sevilla'dan Milan'a transfer olan Simon Kjaer, İtalyan ekibiyle bu sezon Serie A, kupa ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 32 maçta görev aldı ve 1 gol attı. Kjaer 2015-2017 yılları olmak üzere Fenerbahçe'de forma giymişti.

(Fanatik)