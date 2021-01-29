Eski başkanlardan Antalyaspor’a tam destek

Antalyaspor’un 9 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan genel kurulu öncesinde Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor’un eski başkanları ile bir araya geldi.

Hasan Subaşı Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada eski başkanlardan Dündar Uluğkay, Hasan Subaşı, Sedat Peker ve Atilla Ekmen hazır bulundu. Genel Kurul öncesi fikir alışverişinde bulunan ve süreçle ilgili görüşlerini belirten başkanlar, görevi bırakma kararı alan Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk’e verdikleri hizmet ve emek için teşekkür ederken, Öztürk ailesinin Antalyaspor’a katkısının unutulmayacağını belirttiler.

Uluğkay, Subaşı, Peker ve Ekmen, 9 Şubat 2021 tarihinde oluşturulacak yeni yönetim kuruluna tam destek vereceklerini, üzerlerine düşen her göreve de hazır olduklarını ifade ettiler.