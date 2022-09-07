Eski Altay Başkanı Mehmet Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
60 yaşında hayatını kaybeden Eski Altay Spor Kulübü Başkanı Mehmet Erdoğan, son yolculuğuna uğurlandı.
60 yaşında hayatını kaybeden Eski Altay Spor Kulübü Başkanı Mehmet Erdoğan, son yolculuğuna uğurlandı.
2005-2007 yılları arasında Altay Spor Kulübü’nde başkanlık görevinde bulunan Mehmet Erdoğan, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele veren 60 yaşındaki Mehmet Erdoğan’ın vefatı, siyah-beyazlı camiayı yasa boğdu.
Mehmet Erdoğan için Konak ilçesi Gültepe Osman Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene; Altay Başkanı Ayhan Dündar, asbaşkan Turan Güven ve Ahmet Avni Atayol, Yönetim Kurulu üyesi Polat Özen, eski başkanlardan Ahmet Taşpınar, Cihangir Marmara, Genel Müdür Atakan Atalay, Sportif Direktör Tuna Üzümcü, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ve camianın önde gelen isimleri ile taraftarlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının namazının ardından Mehmet Erdoğan’ın cenazesi Toros Mezarlığı’na defnedildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0