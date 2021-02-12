EsEs Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, TFF 1. Lig 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde başlayan antrenmanda EsEs’li oyuncular, Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde ısınmanın ardından, pas ve şut çalışması yaptı. Cumartesi günü oynanacak maç için Eskişehirspor kafilesi, bugün saat 13.15’te İstanbul’a hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Ümraniyespor 24 puan ile 12’nci sırada yer alırken, Eskişehirspor 4 puan ile ligde son sırada bulunuyor.