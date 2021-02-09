EsEs Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1’inci Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan siyah kırmızılılar, Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde hazırlıklara başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular dayanıklılık ve pas çalışması yaptı. Antrenman, yapılan çift kale maçla sona erdi.

A takımı antrenman kadrosu daraldı

Ligde son sırada yer alan Eskişehirspor’da teknik kadronun raporu doğrultusunda 40 kişilik A takım antrenman kadrosu daraltıldı. Daralma sonrası A takım antrenmanında 26 futbolcunun olacağı öğrenildi. Yeni listeye göre; Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Melih Ağa, Ebrar Yiğit Aydın, Alp Köseer, Erdal Akdari, Alperen Kocabaş, Mevlüt Çelik, Arda Okumuş, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Özcan, Furgan Polat, Furkan Balaban, Berkay Tanır, Hamed Sholaja, Buğra Çağlıyan, Kaan Gül, Talha Erdoğan, İbrahim Halil Öner, Onur Arı, Emir Yildiz, Bedirhan Akçay, Tolga Yakut, Doğukan Ünal, Selman Çiftkanatlı ve Uğurcan Semizoğlu, A takım antrenman kadrosunda yer alacak. Sunday Alımı, Ömer Faruk Güler, Utku Kızılkaya, Eray Ertorun, Göktuğ Kaan Ünüvar, Melih Nezir, Sezgin Çolpan, Onurhan Uyanık, Kaan Gaman, Atilla Karaca, Bartu Göçmen, Tayfun Ağır, Mehmet Yiğit Uğur, Efehan Kaptan, Arif Ersagun Özbek, Cemal Yener Eren ise A takımdan ayrı olarak çalışmalara devam edecek.