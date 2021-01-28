EsEs transfer yasağını kaldıramadı

Transfer yasağının kaldırılması için çaba gösteren Eskişehirspor yönetimi transferi açamayacaklarını duyurdu.

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, getirilen 2 dönem transfer yasağını kaldırmaya çalışırken yönetimden kötü haber geldi. Ligde kötü sonuçlar alan ve 2020’nin Şubat ayından bu yana galibiyet yüzü göremeyen siyah kırmızılı ekip transfer tahtasını açamadı. Eskişehirspor yönetimi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sorunlu 86 dosyanın 81’ini çözüme kavuşturduklarını ancak 5 dosyanın çözülemediğini duyurdu. Yönetim transfer yasağının kalkmasını bekleyen 11 futbolcuya da kötü haberi verdi.

“Transfer yasağını kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisindeydik”

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada Eskişehirspor camiasının transfer yasağını kaldırmak için elinden geleni yaptığı ve 9 dosyadaki yasağı kaldırdıkları belirtilerek, “Camiamızın ve spor kamuoyunun bildiği üzere, ara transfer döneminde mevcut kadromuzu güçlendirerek, kümede kalma hedefimizi gerçekleştirmek, olmadığı takdirde gelecek senenin şampiyon kadrosunu kurmak adına transfer yasağını kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisindeydik. Çalışmalarımız neticesinde; sorunlu 86 dosyanın 81 tanesi çözüme ulaştırılmış; bunların içinde FIFA’da bulunan 9 dosyadaki yasak ise kaldırılmıştı. Takımımıza takviye adına gerekli transferlerimizle de prensipte anlaşılmış ve kendilerine bugün saat 14:30’a kadar dosyalarla ilgili kesin bilgi verileceği ve sözleşmelerin imzalanacağına dair tarafımızca söz verilmişti” ifadelerine yer verildi.

“11 futbolcuya bizlere göstermiş oldukları fedakarlıklardan dolayı teşekkür ederiz”

İçlerinde Eskişehirspor’un eski kaptanı Erkan Zengin’in de bulunduğu 11 futbolcuya transfer yasağını bekledikleri için teşekkür eden kulüp yönetimi, “Bugün geldiğimiz noktada problemlerin çözülemediği 5 dosya üzerinde hiçbir şekilde çözüme varılamadığından, bizleri beklemekte olan futbolcularımıza netice olumsuz yönde bildirilmiştir. Bir çok takımdan, bizimle anlaşmış oldukları ücretin fazlasıyla üzerinde teklifler almalarına rağmen sözlerini tutarak kulübümüzden haber bekleyen başta eski takım kaptanımız Erkan Zengin olmak üzere 11 futbolcuya bizlere göstermiş oldukları güven ve fedakarlıklarından dolayı camiamız adına teşekkür ederiz” dedi.