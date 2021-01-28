EsEs Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, TFF 1. Lig 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Eskişehirsporlu oyuncular ısınmanın ardından teknik ve taktik çalıştı. Cumartesi günü oynanacak maç için Eskişehirspor kafilesi, yarın sabah Adana’ya hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Adanaspor 21 puan ile 11’inci sırada yer alırken, Eskişehirspor ise 4 puanla ligde son sırada yer alıyor.