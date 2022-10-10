ESA Open Fire Stand United Powered By Turkcell’de şampiyon IF Parla Esports

ESA Open Fire Stand United Powered By Turkcell’de şampiyon belli oldu. ESA Arena’da düzenlenen finalde Galatasaray Espor’u 3-0’lık sonuçla geçen IF Parla Esports, Türkiye’nin en iyisi olmayı başardı.

Espor dünyasının en önemli etkinliklerinden olan ESA Opexn Fire Stand United Powered By Turkcell’de çekişmeli mücadeleler sonunda şampiyon belli oldu. 3 Ekim’de başlayan ve büyük heyecanın yaşandığı turnuvada 8 takım şampiyonluğa ulaşmak için kıyasıya bir rekabete girdi.

3 ve 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşen grup aşaması maçları sonucunda play-off aşamasına yükselmeyi başaran 4 takım Regnum Carya Esports, Team Galakticos, Galatasaray Esports ve IF Parla Esports oldu. 5 Ekim’de gerçekleşen play-off karşılaşmalarında Galatasaray Esports, Regnum Carya Esports’u 2-1, IF Parla Esports ise Team Galakticos’u 2-0 geçerek isimlerini ESA Espor Arena’da gerçekleşecek büyük finale yazdırmayı başardılar.

9 Ekim’de ESA Espor Arena’da bo5 formatında ve yüzlerce izleyicinin katılımıyla gerçekleşen büyük finalde IF Parla Esports, Galatasaray Esports’u 13-11, 14-12 ve 13-11’lik skorlarla 3-0 mağlup ederek ESA Open Fire Stand United powered by Turkcell turnuvasının şampiyonu olmayı başardı.

100.000 TL ödül havuzu bulunan ESA Open Fire Stand United powered by Turkcell turnuvasından IF Parla Esports, turnuva şampiyonu olarak 50 bin TL, Galatasaray Espor 25 bin TL, Regnum Carya ve Team Galakticos ise 12.500 TL ödül almaya hak kazandılar.