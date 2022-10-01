ESA Open Fire Stand United powered by Turkcell başlıyor

ESA Open Fire Stand United Powered By Turkcell heyecanı başlıyor. 3-4-5 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek takımların tek hedefi, 9 Ekim Pazar günü ESA Arena’da düzenlenecek finalde yer almak.

Espor dünyasının en önemli etkinliklerinden olan ESA Open Fire Stand United Powered By Turkcell heyecanı başlıyor. 3-4-5 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turnuvada takımların tek hedefi, 9 Ekim Pazar günü ESA Arena’da düzenlenecek finale çıkmak.

Sekiz takımın dörderli iki gruba ayrılacağı turnuvada grup aşaması maçları, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Her gruptan en iyi iki takım, Playoff aşamasına yükselecek. Final aşaması ise Single Elimination formatında olacak.

100 bin TL’lik ödül havuzu

Team Galakticos, Thunderbolts Gaming, Regnum Carya Esports, IF Parla Esports, S2G Esports, Fenerbahçe Espor, Galatasaray Espor, Fire Flux Esports takımlarının yarışacağı organizasyonda 100 bin TL’lik ödül havuzu bulunuyor. Turnuva şampiyonu 50 bin TL, ikinci olarak tamamlayan takım 25 bin TL, 3. ve 4. ise 12 bin 500 TL’lik para ödüllerinin sahibi olacak.