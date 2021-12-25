Es-Es ilk devrenin en az kazanan takımı oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor 2021-2022 sezonunun ilk yarısını, 3 galibiyetle en az kazanan takım olarak kapattı.

Sezon başında meydana gelen sel felaketi nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki tüm hakları dondurulan Kastamonuspor’un üstünde 10 puanla 18’inci sırada yer alan Eskişehirspor, ilk yarıda ligin en az kazanan takımı oldu. Yarıya kadar toplam 17 maça çıkan siyah-kırmızılı ekip; 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Çıktığı maçlarda toplam 16 gol kaydeden ekip, kalesinde 35 gol gördü. Eksi 19 averajla küme düşme hattında son sırada yer alan Eskişehirspor’un, puan tablosunda bir üst sırada yer alan ve ikinci devrenin ilk maçında kendi sahasında ağırlayacağı Karacabey Belediyespor ile arasında 6 puan fark bulunuyor. Son 3 maçında beraberlikle sahadan ayrılan siyah-kırmızılı ekip, ikinci devreye galibiyetle başlamak istiyor.