ES Elazığspor, Eriş’le görüşüyor

Teknik Direktör Cüneyt Biçer’le yollarını ayıran ES Elazığspor, teklif götürdüğü eski çalıştırıcısı Levent Eriş’le anlaşmaya çok yakın.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Entegre Solar Elazığspor, teknik direktör Cüneyt Biçer’le yollarını ayırdıktan sonra eski teknik direktörü Levent Eriş’e teklif götürdü. Önceki gün Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK ile yollarını ayıran Levent Eriş’le iletişime geçen yönetim, ilk görüşmeden olumlu sonuçlar aldı. Tecrübeli çalıştırıcı teklifi memnuniyetle karşıladığını belirterek, değerlendirmek için yönetimden bir günlük süre istedi. Eriş’in nihai kararını perşembe günü kulübe bildireceği ve anlaşma sağlanmasının çok büyük ihtimal olduğu öğrenildi. Anlaşma sağlanması halinde ES Elazığspor’da ikinci Eriş dönemi resmen başlayacak.