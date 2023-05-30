TFF 1. Lig’de son haftada aldığı galibiyet ile ligde kalmayı başaran Erzurumspor FK’da kongre kararı alındı.

Ligde transfer yasağı nedeniyle zor bir sezon geçiren Erzurumspor FK’da yeni sezon öncesi 15 Haziran tarihinde genel kurula gitme kararı alındığı açıklandı.

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal beraberinde yönetim kurulu üyeleri olduğu halde düzenlediği basın toplantısında sezon değerlendirmesi yaptı, kulübün mevcut mali durumunu aktardı ve yönetim olarak genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.

Transfer yasağına engel 90 milyon TL borcun yanı sıra 60 milyon tutarında genel borç bulunduğunu dile getiren Başkan Dal, total olarak kulübün 150 milyon TL borcu bulunduğunu açıkladı.

Sezonun mali problemlerin yanı sıra, asrın felaketi deprem nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini anlatan Başkan Dal, yaşanan bu olumsuzluklara rağmen ligde kaldıkları için mutlu olduklarını ancak Erzurumspor Futbol Kulübü’nün yerinin Süper Lig olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl alt yapıdan 18 futbolcuyu A takıma dahil ettiklerini söyleyen Başkan Ahmet Dal, zor bir sezonda büyük bir mücadele ortaya koyan teknik heyetten futbolcusuna, personeline varıncaya kadar herkese teşekkür ettiğini söyledi.