Erzurumspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş'ın 11'i...

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak. Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor. Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.

Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Larin, Cenk Tosun

Yedekler: Utku, Montero, Halil, Rıdvan, Serdar, Necip, Ljajic, Mensah, Nkoudou, Gökhan

Aboubakar oynamayacak!

Ülke milli takım kamplarında sakatlanan Kamerunlu Vincent Aboubakar ile Bosna Hersekli Ajdin Hasic, maçta oynayamayacak. Aboubakar, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart gören Josef de Souza da cezalı duruma düşmesinden dolayı yarın forma giyemeyecek.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, mücadelede kart görmeleri halinde 35. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.