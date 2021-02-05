Erzurum’da düzenlenen Biatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi

Erzurum’da 17 ilden 110 sporcunun katıldığı Biatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Biatlon Türkiye Şampiyonası Erzurum’da bulunan Kandilli Biatlon ve Kayaklı Koşu Merkezi’nde ilk defa düzenlendi. Organizasyona 17 ilden 110 sporcu katıldı. İki gün süren müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Takım sıralamasında birinciliği Muş, ikinciliği Ankara, üçüncülüğü ise Bolu elde etti.

U21, U20, U18, U16 ve U14 kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalar Aşkale Kaymakamı Murat Karalıoğlu, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edildi.