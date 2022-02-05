Erzurum’da curling ligi heyecanı

2021-2022 Türkiye Curling Federasyonu faaliyet programında yer alan Curling 2. Lig müsabakaları 1-6 Şubat 2022 tarihleri arasında 6 il, 18 kulüp, 20 takım, sporcu, Antrenör ve hakemlerden oluşan yaklaşık 200 katılımcı ile Erzurum Curling salonunda devam ediyor.

Erzurum Curling Salonunda organize edilen 2.Lig müsabakalarına Erzurum, Ankara, Tekirdağ, Trabzon, Kocaeli, Samsun illerinden erkek ve kadınlar olmak üzere toplam 20 takım katılıyor.

Müsabakalara, Ankara Gençlik SK, Ankuva Gençler SK, 16 Yıldız SK, Akdağ SK, Atatürk Üniversitesi SK, Çelebi Gençlik SK, Erzurum Atak SK, Erzurum Büyükşehir Bld. SK, Genç Ordu SK, Narman SK, Nenehatun SK, Palandöken Gençlik SK, Saltuk Akademi SK, Sevgi SK, Olimpik Sporcular SK, Amisos Akademi SK, Tekirdağ Curling SK, Ortahisar Spor Koleji SK, kulüpleri iştirak ediyor.

Türkiye Curling Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Resul Çelebi, organizasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Curling Federasyonu faaliyet programında yer alan 2021-2022 sezonu Türkiye Curling 2. Lig müsabakaları yapılıyor. Geçen hafta ev sahipliğini yine Erzurum’un yaptığı Türkiye Curling 2. Lig yükselme müsabakaları ile yeni sezona başlamıştık. Şu an se Türkiye Curling 2. Lig müsabakaları yapılıyor. Erzurum’da organize edilen faaliyete 6 il, 18 Kulüp, 20 Takım ve yaklaşık olarak 200 katılımcı ile devam ediliyor. Organize 1-6 Şubat 2022 tarihleri arasına kadar devam edecek, 6 Şubat 2022 akşam saat 18.00’de yapılacak ödül töreni ile sona erecek. Yine 17-23 Şubat 2022 tarihleri arasında Erzurum Curling Salonunda 1.Lig müsabakaları yapılacak ve sezonu kapatmış olacağız” dedi.

Kocaeli Olimpik takımı antrenörü ve aynı zamanda beden eğitim öğretmeni olan Figen Derin ise “Kocaeli belediye başkanı ve yönetiminin destekleri ile Erzurum’da yapılan 2.Lig maçları için Erzurum’da bulunuyoruz. Amacımız Kocaeli de Floor Curling ve normal Curling ile şehrimizi temsil etmeyi planlıyoruz. Kocaeli olarak her kesime ulaşmayı amaçlıyoruz. Böyle bir salonumuz olursa aynı müsabakaları bizlerde yapmayı planlıyoruz. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin hocamızı da Kocaeli ye davet ediyoruz. Büyük bir camia olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bizleri ağırlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.