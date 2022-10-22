Erzurum’da Cirit 1. Lig müsabakaları devam ediyor

Erzurum’da geleneksel spor dallarından olan cirit maçları oynanmaya devam ediyor. 1. Lig’de boy ölçüşen takımlar birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor.

Hafta sonları düzenlenen müsabakalarda 16 takım 1. Lig’de yarışıyor. 16 takım içerisinden çıkacak olan en başarılı 4 takım ise şampiyona için mücadele edecek. Cirit müsabakalarına Uşak’tan 8 takım, Sivas’tan 1 takım ve Erzurum’dan ise 7 takım katılım sağlıyor. Geleneksel spor dalları arasında en popülerlerinden olan cirit dalını ise severleri cirit sahası tribününden takip ediyor.