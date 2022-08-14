Erzurum Ovası Güreş Festivali’nde güreşçiler nefes kesti

Erzurum’da geleneksel ova güreşleri bugün düzenlenen etkinliklerle başladı. Birbirinden yiğit güreşçiler er meydanına çıkarak güç gösterisi yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Belediyesi’nin birlikte düzenlemiş olduğu etkinliklere AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Yakutiye Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve birçok güreş sever katıldı. Etkinlikler mehteran takımı ve bar ekibinin yaptığı gösterilerle başladı. Daha sonra ise er meydanına çıkarak güreşen minikler birbirlerini yenmeye çalıştı. Kazananlar bir üst tura çıkarken kaybedenler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise ata sporu güreşi günümüzde de yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtirken, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise bu etkinliği geleneksel hale getirip her sene düzenleyeceklerini ifade etti.