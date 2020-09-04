Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen kaleci Ertuğrul Taşkıran’ı kadrosuna kattı.

Konyaspor ile yollarını ayıran kaleci Ertuğrul Taşkıran, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Taşkıran sağlık kontrollerinin ardından Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.